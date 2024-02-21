Ertuğruloğlu: Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür

ads ads ads ads
21/02/2024

ads
Ertuğruloğlu: Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür.” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin milli muharip uçağı #KAAN’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları belirtti:

“Garantörümüz anavatanımız Türkiye’nin milli muharip uçağı #KAAN’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasından gurur duyduk.

Atatürk”ün “İstikbal  göklerdedir” şiarıyla başlattığı ve Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın kararlılığında yürütülen çalışmalarda, Türk havacılığı ve savunma sanayiindeki bu tarihi başarı, Türkiye Yüzyılı’nın gururudur.

Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür.”

21/02/2024 17:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ertuğruloğlu, kaan, Türkiye, , Kıbrıs Türkü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.