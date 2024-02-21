Ertuğruloğlu ve Amcaoğlu 'KKTC ile Türkiye-AB İlişkileri' paneline katıldı

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21/02/2024

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Ertuğruloğlu ve Amcaoğlu 'KKTC ile Türkiye-AB İlişkileri' paneline katıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kocaeli’nde bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile  Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu temaslarını sürdürüyor.

Tahsin Ertuğruloğlu ve Olgun Amcaoğlu ayrıca, Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’unda katılımıyla düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye-AB İlişkileri” panelinde birer konuşma yaptılar.

21/02/2024 18:55
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TAGS: Ertuğruloğl, Amcaoğlu, KKTC, Türkiye-AB İlişkileri, panel,
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