Eruygun kanseri yendi şampiyonluğa koştu (Survivor'a da katılmıştı)

İki kez kansere yakalanan milli atlet Batuhan Eruygun, hastalığı yenerek şampiyonluğa koştu. Balkan şampiyonu olmayı başaran Eruygun, "Hastalıkla mücadeleme tekrar sahalara dönerek, rekorlar kırmanın hayaliyle daha sıkı devam ettim" dedi. 27 yaşındaki sporcu geçtiğimiz yıl Gönüllüler takımından Survivor'a da katılmıştı.

Üç yıl önce aldığı haberle yıkılan Batuhan Eruygun, kanser olduğunu öğrenmesine rağmen hedeflerinden vazgeçmedi.

Şampiyon olmak isterken karşısına dikilen kanser hastalığından dolayı büyük üzüntü yaşadı.

Bu süreçte en büyük motivasyonu spor olan Eruygun, önce kanseri yendi daha sonra rakiplerini yenerek geçtiğimiz günlerde madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

Üç yıl önce yakalandığı kanseri iki kez yenmeyi başaran Eruygun, kanseri iki kez yendi ve Balkan şampiyonu olmayı başardı.

Eruygun hastalığı hakkında şöyle konuştu: "Bunu öğrenmek insana büyük bir yıkım yaşatıyor. Kendinizden çok o anlarda sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Yıldızlar kategorisinden beri birçok rekor kırdım. Balkan şampiyonu oldum, Balkan şampiyonası rekoru kırdım."

Böyle güzel süreçlerin sonrasında hastalığa yakalanmanız bütün kariyerinizi bitiriyor. Ve bir kabulleniş oluyor, 'Evet bu hastalık başıma geldi ben bunu yenmeliyim' diyorsunuz."

"Tekrar sahalara dönerek, rekorlar kırmanın hayaliyle hastalıkla mücadeleme daha sıkı devam ettim. Yeni hedeflerim ilk olarak Avrupa şampiyonası daha sonra olimpiyatlarda güzel neticeler alıp hikayemi dünyaya duyurmak istiyorum"