Esendağlı, Karakaya'nın Türkiye Giriş Sorununu Açıkladı

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02/01/2024

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Esendağlı, Karakaya'nın Türkiye Giriş Sorununu Açıkladı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Enver Karakaya'nın Türkiye'ye girişte yaşadığı sorunla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Esendağlı, Karakaya'nın 2016 yılında bir Galatasaray maçından sonra attığı hafif sinirli bir tweet'in, bir futbolcu tarafından şikayet edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir olay olduğunu ifade etti.

Hasan Esendağlı’nın açıklaması şu şekilde:

“Enver Karakaya, 2016’da bir Galatasaray maçından sonra hafif sinirli bir tweet atmış. Bir futbolcu da bunu üstüne alarak şikayet etmiş. Şikayet sisteme düşünce bugünkü olay yaşandı. Adıyaman adliyesinde bir ifade vererek konuyu çözdük. Olay bundan ibarettir. Bu konuyu geçtik, davamıza konsantreyiz şu an.”

02/01/2024 15:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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