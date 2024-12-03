Esendağlı: Olası kastı bulmasını istediğimiz merci mahkemedir, savcılık değil

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bugün yapılan savcılığın mütalaasının bazı önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti. Esendağlı, savcılığın davanın sonuçlanması için gerekli adımları attığını ifade etti. Esendağlı, ayrıca, savcının kamu görevlileriyle ilgili dosyanın birleştirilmesi konusunda pek sıcak bir yaklaşım sergilemediğini de vurguladı.

Esendağlı, mütalaanın olgusal anlamda bilirkişi raporuna dayandığını ancak hukuki değerlendirmelerde savcılığın kendi iddiasına sadık kaldığını belirtti. Esendağlı, “Bizim olası kastı bulmasını istediğimiz merci mahkemedir, savcılık değil,” diyerek, davanın seyrinin mahkeme tarafından belirleneceğini vurguladı. Duruşmaların ilerleyişiyle ilgili olarak, yarına sarkamayacağını ve bir sonraki duruşmanın daha uzun süreceğini söyledi.

“Bugün şu ana kadar olanların içinde bir sürpriz yok. Olası kasetle girmesi için mücadelemize devam edeceğiz,” diyen Esendağlı, dosya içeriğinin suçun oluşturduğunu gösterdiğini ifade etti