Fransa Kupası son 16 turunda Montpellier’i deplasmanda 4-1 yenen Nice’de Youssouf Ndayishimiye’nin harika golü büyük ses getirdi.

NDAYISHIMIYE’DEN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN ŞUT

Karşılaşmanın 29. dakikasında Ndayishimiye, orta yuvarlağı geçtikten sonra sağ ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Montpellier kalecisi Lecomte’nin çabası yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Burindili futbolcu böylece bu sezon ilk golünü attı. Nice’in sosyal medya hesabından paylaştığı gol binlerce görüntülenme aldı.