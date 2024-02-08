Eski Başakşehirli Ndayishimiye'den "Yok artık" dedirten gol
2023’ün başında Başakşehir’den Fransız ekibi Nice’e transfer olan Youssouf Ndayishimiye, Fransa Kupası son 16 turu maçında Montpellier’e attığı golle gündem oldu. Orta yuvarlığa geçtikten sonra kaleciyi avlayan 25 yaşındaki futbolcunun golü adeta maçın önüne geçti.
08/02/2024
Fransa Kupası son 16 turunda Montpellier’i deplasmanda 4-1 yenen Nice’de Youssouf Ndayishimiye’nin harika golü büyük ses getirdi.
NDAYISHIMIYE’DEN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN ŞUT
Karşılaşmanın 29. dakikasında Ndayishimiye, orta yuvarlağı geçtikten sonra sağ ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Montpellier kalecisi Lecomte’nin çabası yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Burindili futbolcu böylece bu sezon ilk golünü attı. Nice’in sosyal medya hesabından paylaştığı gol binlerce görüntülenme aldı.