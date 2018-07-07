Eskimuhtaroğlu tutuklu kalmaya devam edecek…

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasa dışı yollardan 6 ton 631 kilo kaçak et getiren ve Güvercinlik kavşağında polis tarafından yapılan operasyon sonucu tutuklanan zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Gümrüksüz mal ithali”, “Gümrüksüz mal tasarrufu”, “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Eskimuhtaroğlu’nun tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı. Mesele ile ilgili olarak ise zanlı Eskimuhtaroğlu’nu konu suçu işlemesine teşvik edip yardımcı olan ve yine konu etleri KKTC’de teslim alarak asıl alıcıya ulaştıracağı tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.

Tahkikat genişleyerek devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Aysın Muhtaroğlu’nun, 27 Haziran 2018 tarihinde FA 116 plakalı kamyon araç ile Güney Kıbrıs’tan bir depodan 6 ton 631 kilo dana etini satın alıp herhangi bir gümrük beyanı yapmadan ithali yasak olan etleri Güvercinlik’te bulunan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC topraklarına geçirdiğini anımsattı. Zanlı Eskimuhbtaroğlu’nun ayni gün Güvercinlik kavşağında bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve mesele ile ilgili olarak tutuklandığını söyleyen Sennaroğlu, zanlının tutuklanmasının ardından sözlü beyanında konu suçu işlemesine teşvik eden ve yardımda bulunan bir kişiden bahsettiğini belirtti. Sennaroğlu, konu kişi aleyhinde tutuklama emrinin çıkarıldığını ve aranan kişi ilan edildiğini belirterek, etlerin nereye gideceği ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aranan 2 kişiden birinin yasal yollardan, diğerinin ise kaçak yollardan Güneye kaçtığı tespit edildi…

Polis Memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu ile aranan kişinin telefon dökümlerinin talep edildiğini anımsattı. Aranan kişinin telefon dökümlerini incelendiği zaman yine başka telefon dökümlerine ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini belirten Sennaroğlu, 2 adet daha telefon dökümünün talep edildiğini söyledi. Sennaroğlu, temin edilen son 2 telefon dökümünde 4 kişinin yoğun bir şekilde telefon görüşmesi yaptıklarının tespit edilmesi üzerine bu yönde bir tahkikat başlatıldığını ifade etti. Konu 4 kişinin şubeye celp edilerek gerekli bilginin temin edilmek istendiğini söyleyen Sennaroğlu, 3 Temmuz tarihinde, bu 4 kişiden biri olan 1 kişinin telefonla aranarak şubeye gelmesinin istendiğini, konu kişinin ise geleceği yönünde beyanda bulunduğunu ancak gelmediğini açıkladı. Sennaroğlu, yapılan soruşturmada şubeye çağrılan kişinin mesele ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 Temmuz tarihinde konu kişi aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Ayni gün yapılan muhaceret kontrolünde konu kişinin polis tarafından ilk telefonla aranmasının ardından yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini belirten Sennaroğlu, zanlı dışında 2 kişinin daha arandığını ancak aranan 2 kişiden birinin Güney Kıbrıs’ta olduğu, birinin de yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiği yönünde bilgileri olduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın genişleyerek devam ettiğini ifade eden Sennaroğlu, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalmaya devam edecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.