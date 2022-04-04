Esnaf ve zanaatkarlar Çarşamba günü eylem düzenleyecek

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04/04/2022

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Esnaf ve zanaatkarlar Çarşamba günü eylem düzenleyecek

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, pahalılığı protesto için çarşamba günü Girne’de eylem düzenleyecek.

Odadan yapılan duyuruda, vergilere getirilen artış ve akaryakıttaki fiyat artışından sonra yeni ücretlerle hesaplanan elektrik faturalarının bardağı taşırdığı belirtildi.

“Hesap sormak için, zamları geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz” ifadesi kullanılan açıklamada, 19.00’da eski belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

04/04/2022 16:49
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TAGS: EYLEM, HABER, KKTC
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