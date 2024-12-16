''EU Most Wanted'' listesinde Rum polisinin aradığı iki isim de var

"Avrupa Kaçak Arama Aktif Grupları"nın (European Network of Fugitive Active Search Teams) (ENFAST) Europol destekli web sitesi “Eu Most Wanted”de ciddi suçlardan aranan 24 yeni şahıs profili paylaşıldı. Yeni profillerden ikisinin Rum makamları tarafından arandığı açıklandı ve Rum polisinin halktan, adı geçen siteyi inceleyerek yardımcı olmasını istediği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler yeni profillerden ikisinin, Rum polisinin Ay. Napa’da 2016’da işlenen cinayetlerden aranan Ahmet Sali ve Burelli Aleks olduğunu yazdı.

Habere göre Ahmet Sali (E-51) 14 Ağustos 2016’da Ay. Napa’da Ben Joseph Robert Barker ve George Henry Low isimli iki İngiliz vatandaşına yönelik planlı cinayetten aranıyor. Sali’nin adı geçen İngilizleri bıçakla öldürdüğü bilgisi verildi.

Burelli Aleks (E-56) ise yine Ay. Napa’da 23 Haziran 2016’da suç ortağı ile birlikte girdiği kafeteryada bir iş adamı, iş adamının karısı ve bir polisi kurşunlayarak öldürmekten, bir polisi ve olay yerinde bulunan başka bir sivili de yaralamaktan aranıyor.