Evinin önüne park eden şahıslara silah doğrulttu

Girne’de ikametgahı önüne araç park edenlere silah doğrultan şahıs tutuklandı.

Girne’de dün Meşe Sokak'ta N.T.(E-46), ikametgahının önüne araçlarını park ettikleri gerekçesiyle tasarrufunda bulunan adına kayıtlı tabancayı korkutmak maksadıyla B.M.(E-30), H.Ç.(E-16) ve E.B.’nin (E-15) üzerlerine doğrultarak, B.M’ye şiddet tehdidinde bulundu.

N.T. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Lefkoşa’da müzik izin kurallarına aykırı hareket

Lefkoşa'da dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde Bedrettin Demirel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence yerinin, yetkili makamdan izinsiz olarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekiplerinin ülke genelindeki denetim ve kontrolleri sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Foto:Arşiv