Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Kıbrıs Türk toplumu rızasına kendi karar vermiştir, vermeye devam edecektir.” dedi.

Eylem, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Kıbrıs’ta 60 yıl süren sonuçsuz müzakerelerin ardından modası geçmiş ve yaşaması olanaksız federasyon modelinde Kıbrıslı Türklerin rızalarını çektiği” yönündeki ifadesine tepki gösterdi.

Altun’un Kıbrıslı Türkler adına konuşmuş olmasını eleştiren Eylem, “hedeflerinin Kıbrıslı Türklerin azınlık duruma düşürülerek iradelerinin ellerinden alınması olduğunu, Türkiye’de her alanda ne varsa Kuzey Kıbrıs’ta da olması için çalışmalar yürütüldüğünü” savundu.

“Fakirleşmiş, geçim derdine düşürülmüş, ideolojik eğitimle şekillendirilmiş, bilimden, eleştirel düşünceden uzaklaştırılmış, böylelikle kolay yönetilebilen bir toplum modeli için planlama yapıldığını” öne süren Eylem, “KKTC’nin tanınması söylemlerinin mevcut rant ve nemalanma düzeninin korunması” için olduğunu ileri sürdü.

Sahip olunan demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerin yok ediliyor olduğunu iddia eden Eylem, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk toplumu yıllardır siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi vermiş, var olmayı başarmış, rızasının ne olduğuna kendisi karar vermiş ve kendisi ifade etmiştir. Yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla var olmaya devam edecektir. Ayrıştırma, bölme, dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişini sürdürecektir. Bu toplum tarihinde boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Barış için, çözüm için, toplumsal varoluş için mücadeleye devam edecektir.”