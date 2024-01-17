Eylem: Ülkemiz için direnmeye devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkenin geleceği için halk ile birlikte direnmeye, mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede kokuşmuş bir düzen yaratıldığını” öne sürerek, “halkın fakirleştirilip, orta sınıfın ortadan kaldırıldığını” ifade etti. Eylem, buna karşın, “sermaye, siyasiler, bakanlar ve İnterpol’ün aradığı suçluların servetine servet kattığını” iddia etti.

“Kamusal hizmetlere yatırım yapılmadığını, özelleştirmeye teşvikler, vergi afları sağlandığını” savunan Selma Eylem, “öğretmene, basın emekçilerine, doktorlara, eczacılara ise itibar suikastı yapıldığını” ileri sürdü.

“Okullar dökülürken, cami açılışları, külliyeler yapılmasını” eleştiren Eylem, “tarikatların, vakıf, dernek aracılığıyla örgütlenmelerine çanak tutulduğunu” savundu. Eylem, “parası olana bedelli hakkı tanındığını, vicdani retçilerin ise suçlu olarak yargılandığını” kaydetti.

“Sosyal medyada düşüncelerini yazdığı için ülkemiz aydınlarına adi suçlu muamelesi yapılmakta, dava açılmakta, sorgulanmakta, Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir” diyen Selma Eylem, “cadı avı” başlatıldığını iddia ederek, “verilen çifte vatandaşlıkların kaldırılması konusunun artık gündeme getirilmesi gerektiğini” öne sürdü.

“Ülkenin sorma, gir hanına döndürüldüğünü” savunan Eylem, “Kriminal olayların artışı, kan donduran cinayetler, kıyılarımıza vuran cesetler, halkta güvenlik tedirginliğini her geçen gün artırıyor” dedi.

Vatandaşlıklar verilmesini de eleştiren Eylem, “taşınan, yaratılan ve sayısı bilinmeyen nüfusa altyapı, doğal kaynakların yetmediğini, trafik kazaları, ani ölümlerin artmaya devam ettiğini” kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Barış ve çözümün gerçekleşeceği, adaletin sağlanacağı, insanca yaşayabileceğimiz, var olabileceğimiz, özgür ülkemiz için, çocuklarımız, geleceğimiz için direnmeye, mücadele etmeye yurtsever halkımızla birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.