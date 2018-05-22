Deniz Seki’yle evliliğin eşiğinden dönen Faruk Salman açtı ağzını yumdu gözünü: Zehir zıkkım olsun

Şarkıcı Deniz Seki'nin evliliğin eşiğinden döndüğü nişanlısı Faruk Salman yaptığı açıklamalarla şok etkisi yarattı.

Deniz Seki’nin adı bir süre önce Murat Karabova’yla anılmış ancak sonrasında Tayfun Topal’la el ele poz verip ‘aşk yaşıyoruz’ şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı. Yaşanan son gelişme ise Seki’nin eski nişanlısı Faruk Salman cephesinden geldi. Duymayan Kalmasın’a konuşan Faruk Salman, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Salman; “Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah’ım beni ondan kurtarmış.”

“KREDİLERİNİ ÖDÜYORUM”

Deniz Seki’nin 3.5 yıldır banka kredilerini ödediği söyleyen Faruk Salman, geçen ay ödemelere son verdiğini de açıkladı. Öte yandan Faruk Salman’dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf daha geldi: “Deniz, beni sürekli arıyor. Olaylar çıktıktan sonra engelledim ama engellememe rağmen bana oğlumdan ulaştı. ‘Seni seviyorum Murat’la aramda bir şey yok’ falan dedi. Ben yüz vermeyince de oğluma sabaha kadar benimle ilgili mesaj atmış ‘Seviyorum, Faruk benim eşim olacak’ gibi… Bunu kanıtlamak için ses kayıtlarını da dinlettirebilirim.”