Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi rest: Maça çıkmayız!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi açıklama yaptı.

Eray Yazgan, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe de Galatasaray'a destek çıkarak, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.



SUUDİLER, ATATÜRK VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN VERMEDİ



Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'na izin vermediler. Suudiler kararından dönmezde iki takım da maça çıkmama kararı aldı.