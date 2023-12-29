Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi rest: Maça çıkmayız!

ads ads ads ads
29/12/2023

ads
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi rest: Maça çıkmayız!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi açıklama yaptı.

Eray Yazgan, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe de Galatasaray'a destek çıkarak, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

SUUDİLER, ATATÜRK VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN VERMEDİ

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'na izin vermediler. Suudiler kararından dönmezde iki takım da maça çıkmama kararı aldı.

29/12/2023 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe, Galatasaray, maç, rest,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.