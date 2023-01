Feyzioğlu: Bu toprakları kutsal bir vatan toprağı olarak görüyorum

Göreve gelmesinin ardından KKTC’de geçirdiği süre boyunca ülke ile ilgili gözlemlerinin sorulması üzerine Feyzioğlu, KKTC’ye aşık bir insan olduğunu ve Kıbrıslı Türklere sevdasının sonsuz olduğunu belirterek buraya geldikten sonra bu sevdasının derinleştiğini ifade etti.

“Bu toprakları kutsal bir vatan toprağı olarak görüyorum” diyen Feyzioğlu KKTC’yi her zaman ikinci vatanı olarak nitelendirdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin her zaman içten olduğunu, bunun da çok değerli olduğunu kaydeden Feyzioğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu “Özetle KKTC’nin her zaman yanındayız. Her zaman öyleydik her zaman da öyle olacağız. Türkiye’nin bu yaklaşımı, tüm destekleri bir tek unsura dayanır; kardeşlik hukuku. AB’si, o su bu su hep bir karşılıkla destek verir ve bu verdiği destek de Türkiye’nin verdiği desteğin yanında devede kulak bile değildir. Türkiye’nin verdiği destek karşılıksız destektir. Kardeşlik hukukuna dayalı bir destektir çünkü Türkiye’de herkes bu kutsal toprakları kardeş vatan bilir ve o hisle yaklaşır” diye konuştu.

Dünyanın her yerde marjinal cümleler edenlerin olabildiğini ifade eden Feyzioğlu, bu marjinal cümlelere kulak asmamak gerektiğini söyledi ve hem KKTC’de hem Türkiye’de ezici çoğunluğun kardeşlik hukukunun ne olduğu iyi bildiğini ve ona göre davrandığını belirtti.

Türkiye’nin verdiği desteğin bir parçası olarak göreve atanmış olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Feyzioğlu, üzerine düşeni de fazlasıyla yapma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye halklarına da yeni yıl mesajı verdi..

Feyzioğlu, “Yeni yıl mesajını Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla verdi. O kadar önemli, o kadar değerli bir konuşma ki bu, ‘KKTC’yi artık tanıyın’ dedi. Belki bu konuya biraz uzak olanlar ne kadar derin olduğunu anlamayabilirler. Bu şu demek; biz bu adada iki egemen devletli çözümden başka bir çözümü kabul etmiyoruz dedi. Aslında bu Türk milletinin sesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesi. Sebep mi; kandırır durusunuz bizi.” dedi.

Rum tarafının derdinin Güney’deki yönetimi olduğu gibi Kuzeye de getirmek ve Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsünde yaşatmak olduğunu söyleyen Feyzioğlu, Batı Trakya’da yaşananları örnek verdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, 74 öncesi çekilen acıları bilmeyen Kıbrıslı Türk gençleri razı etmek için ise Rum tarafının pasaport kozu kullandığını söyledi ve “Oysa Kıbrıslı Türklerin Denktaş’ın vasiyetinin sahibi olduğunu belki de unuturlar bilmezler” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yolda 2023’deki hedefi ortaya koyduğunu dile getiren Feyzioğlu “Bu yolda kararlı bir şekilde Türkiye ve KKTC’nin yürüyeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Feyzioğlu, izolasyonların aşılması için de çok büyük çaba sarf edileceğini ve izolasyonların aşılmaya başlandığının görüleceğini söyleyerek Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ise tarihi bir adım olduğunu belirtti.

KKTC’nin teşkilata gözlemci üye ancak devlet olarak girdiğini ifade eden Feyzioğlu bunun çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı ve bunun devamının geleceğini söyledi.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, 2023’te KKTC için dileklerini de ifade ederek, daha çok üreten, refah içerisinde yaşayan, ihraç eden, enerji sorununu çözmüş ve sürdürülebilir bir sistem kurmuş, e-devleti hayata geçirmiş ve genel sağlık sigortasını oluşturmuş bir KKTC hayal ettiğini söyledi.

BRT

01/01/2023 10:14