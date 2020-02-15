Feyzioğlu, ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

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15/02/2020
HK

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Feyzioğlu, ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye’nin yeni zirvelerde birlikte hareket edeceğine işaret ederek “KKTC ve Türkiye yeni zirvelere birlikte el ele çıkacaktır. Bundan sonra Kıbrıs meselesi Türkün meselesi olmaktan çıkıp çözümsüzlüğü şımarıklıkla dayatan Rumun meselesi haline gelecektir” dedi.

(BRT)

15/02/2020 13:14
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TAGS: Kapalı Maraş, haber, kıbrıs, kktc, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
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