Feyzioğlu: Meleklerimizin katillerinin duruşmasını yakından izliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu BRT’de katıldığı Manşet + programında Aziz Karaaziz’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

2023’ü ve KKTC’ye yatırım projelerini değerelendiren Feyzioğlu, “2023’ün acılarla terörle geçti.Türkiye’nin 100 sene sonra Sevr dayatmasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, TSK’nın da Türkiye topraklarını güvence altına almak için Irak ve Suriye’nin 30 km derinliğinde çok zor bir coğrafyada vatanı koruduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki tüm Türk milletinin menfaatlerini korumak için Libya’da olunduğunu, Azerbaycan’la Karabağ’da bir arada olunduğunu, Balkanlar’da yer alındığını kaydeden Feyzioğlu, Türkiyesiz hiçbir oyun kurulamayacağını, kurulursa da bozma gücüne sahip olunduğunu belirtti.

Yargının “Olası kasta çevirme yetkisi var”

Feyzioğlu “Depremde büyük kayıplar verdik. 13 vilayet hızla toparlanmaya süratle başladık. Kaybettiğimiz deprem şehitlerini rahmetle anıyorum. Bu depremde KKTC’den evlatlarımız da var . O süreci sizlerle birbirimize yaslanarak güç alarak o zor günleri birlikte atlattık. Şimdi de meleklerimizin katillerinin duruşmaları başlayacak . Türkiye Adalet Bakanımızda bizimle takip ediyor. Sayın Adalet Bakanımız ailelerin talebini dinledi. Ailelerin talebiyle büyük bir salon ayarlandı. Ben ceza hukukçusu olarak Türkye’de yargı bilinçli taksirliden olası kasta çevirme yetkisi vardır. Yargının bu yetkisi vardır” kaydetti.

“Artık Girne’ye gitmek isteyen Gönyeli’den geçmeyecek”

Feyzioğlu “2023 yılında projeler yaptık. Karayollarında geniş bölgeyi kapsayan bir onarım yapıldı.

Türkiye bunları kendi başına yapmıyor. Her proje Kıbrıs Türk halkının temsilcileri tarafından gelmiş geçmiş tüm hükümetler tararfından Türkiye ile yapılan yıllık İktisadi ve Mali İş birliği müzakerelerelerinde aylarca görüşülmüş projelerdir. Türkiye önerebilir ama KKTC bizim önceliğimiz budur der.Yani Türkiye ve KKTC oturmuş, el sıkışmış ve resmi gazetede karşılıklı yayınlanmıştır.

Karayolları ise yıllardır KKTC tarafından talep edilen Türkiye tarafından yapılan projelerdir. 2088-2022 yıları arasında 198 km otoyol yapmışız. Bu 3300km açısından otoyol ağıdır. 434 km de tek yol yapmışız. Köy yolları yüzlerce yapılıp bitirmişiz.

Yeri gelmişken müjdeleyim. Lefkoşa Mağusa yolunda bir kavşak var ama Girne’ye çıkmıyor. Bu Gönyeli kavşağının yükünü azaltmak gerekiyor. Girne’ye gitmek isteyen Gönyeli’den geçmek zorunda kalmayacak. Lefkoşa kuzey çevre yolu bir köprü ile üstten atlayıp karşıya geçip yolu kısaltacak. Ama Girne’ye gitmek isteyen Gönyeli’den geçmeyecek” söyledi.

“Yeni Havaalanı çok fazla turist ve istihtadam sağlayacak”

Feyzioğlu “2023 hizmette Türkiye’nin katladığı bir yıl oldu. Koskocaman bir havaalanı açtık. Açıldıktan sonra aksaklıklar tabi ki çıkacak. KKTC’ye havaalanı çok fazla turist yolcu iş istihtam sağlar. Bu KKTC halkının refah seviyesine katkıda bulunur. Havaalanı hem prestij hem de tekrar gelmek istemesine neden olur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Kıbrıs Türk’ü olduğunda maliyeti yüksek kurtamaz demeyin Kıbrıs Türkü’nün hayrına egemenliğine güç kuvvet katacak mıdır . Bana böyle gelin diyor. Bu sözü kolay kolay kimse vermez” ifadelerini kullandı.

“Suyu 3 yıla kadar Orta Mesarya ile buluşturacağız”

Türkiye’den su geldi ama kullanıcıya erişimi yürümüyor. Bu su çoğu yere ulaştı ama tarıma ulaşamadı. Tünelden bu suyu Güzelyurt ovasına verdik ve tarımsal alanda kullanılmaya başlandı. Kıbrıs adasında 1873 dönümü Türkiye’nin suyu ile buluşturduk . Şimdi hedef Orta Mesarya. 44 km çelik boru döşeyerek suyu Orta Mesayta’ya getireceğiz. Ayrıca 207 km boru hattı , 12 depo ile suyu oralara eriştireceğiz. 3 ayda 15 km bitirildi. Ayrıca Lefkoşa’nın atıksuyunu alıp arıttıktan sonra Orta Mesarya’ya ulaştırdı. Devlet Üretme Çiftliği’nin 1230 dönüm araziyi suladık. DSÖ projeleri gümbür gümbür geliyor. Suyu vermek yetmiyor tabi çiftçinin ve hayvancının derdini dinleyerek ilgili kişilerle paylaşıyorum. Orta Mesarya’yı su lie buluşturmak 3 yılı bulmaz.

“Enginar ve Narenciyi böcek istilasından temizleyeceğiz"

Tarımda önemli bir konuda üreticinin enginar ve narenciye de sıkıntı yaratan bir böcek gelmiş durumda. Güney Kıbrıs kasıpkavruluyor. Şiddetli rüzgarla uçup giden bir böcek. Narenciyenin tek adet ambajlanıp ithal edip gönderilmesi gerekir. O yüzden Türkiye’ye gönderilirken dikkatli olunmalı . Türkiye’den temizlenmesi için ikinci heyet geliyor. Üreticiyi çözmeye çalışıyoruz.

“Elektrik KKTC için dev bir proje”

Feyzioğlu “KKTC’de elektrik arz güvenliği sorunu var . Dizelle elektirk trübünlerini çeviriyoruz. Dizel tankerlerle geliyor. Tankerle trüben çevirmek dökme suyla değirmen çevirmek bu devirde. Foil yakıtta sınırlanacak bu gidişle. Hem temiz değil hem eski teknoloji. Teknecikte günü kurtaran tamiratlar. Çevre dostu da değil. Bir araştırmaya göre dünyanın en çok kesintisiz güneş enerjisi alan yerlerden .Buraya elektirk kablosu çekilecek. Doğu Akdeniz için geniş ve değerli bir proje. Çift yönlü Hat çekildiğinde Türkiyeden elektirk gelecek arz güvenliği sağlanacak . Buranın da ürettiği gineş enerjisi Türkiye’ye verecek . Bu da şu demek gündüz verdiğin elektiriği geceliğin Türkiye’den aldığında mashup işlemi yapılabilecek. Fiyatların düşmesine katkıta bulunacak. “ifade etti.