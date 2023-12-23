Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" dedi.

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23/12/2023

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Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı


Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından 6 askerin daha şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı. 

Paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı. 

23/12/2023 19:45
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TAGS: taziye mesajı, hakan fidan
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