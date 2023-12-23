Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı
TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" dedi.
23/12/2023
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından 6 askerin daha şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı.