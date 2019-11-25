Fotiu, Kıbrıs sorunu hakkında açıklama yaptı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, “EOKA 1955-59” dönemine ait bir mücadelecinin anılması töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundan söz ettiğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil çözümlenmesinin sağlanmasına yönelik çabaların bir aşaması içerisinde olduklarını, bu çerçevede diğer tarafın, kendi (Rum tarafının) taraflarının, iyi niyetine ve iradesine yanıt vermesini beklediklerini ifade etti.

Berlin’de, gayri resmi üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceğini ifade eden Fotiu, bu görüşmeden BM Genel Sekreteri Guterres’in girişimi çerçevesinde ileriki adımların da belirleneceğini söyledi.

Fotiu, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Maronitler, Latinler ve Ermeniler olmak üzere tüm vatandaşlar için, ülkeyi; daha umut verici bir döneme götürecek olan çözümün sağlanmasının, mümkün olacağı müzakerelere neden olacak olumlu gelişmeleri dört gözle beklediklerini ifade etti.

Fotiu konuşmasında ayrıca Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki gerçekleştirdiğini iddia ettiği “yasa dışı faaliyetleri” ve Maraş’ın iskana açılması yönündeki girişimleri de durdurmasını istedi.

25/11/2019 15:52