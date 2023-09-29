Fransız oyuncu Alexis Beka Beka viyadükte intihar girişiminde bulundu

Fransa'da büyük şok! Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'nın Nice A8 otoyolu üzerindeki bir viyadükte intihara kalkıştığı iddia edildi. RMC Sport'ta yer alan haberde "Bir OGC Nice oyuncusu bu Cuma sabahı Nice'teki Magnan viyadüğünden intihara kalkıştı. RMC Sport'a göre söz konusu oyuncu Alexis Beka Beka. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan oyuncu, A8 otoyolunun sert banketinde durdu ve atlamakla tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

OYUNCUYU İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alexis Beka Beka'nın güvenlik güçleri tarafınca ikna edilmeye çalışıldığı bilgisine yer verildi. RMC sport'un bölge kaynaklarına dayandırdığı haberde "Oyuncu ile görüşmeler devam ederken, acil servisler ve jandarma olay yerinde bulunmaktadır. Operasyondan ordu sorumludur. OGC Nice olay yerine bir psikolog göndermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fransız kaynaklara göre yaşanan intihar girişimi sonrası bir şerit trafiğe tamamen kapatıldı. Polis ekiplerinin İtalya-Aix yönündeki trafiği yavaşlattığı bilgisine yer verildi. Bu intihar girişiminin ardından bölgede 5 kilometreye yakın bir trafik meydana geldiği belirtildi.

OGC Nice kulübü yönetimi, Alexis Beka Beka'nın intihar girişimi sonrası olağanüstü toplantı. Bir kriz masası kuran yönetim kurulunun kulübün tüm programını iptal ettiği bilgisine yer verildi. Nice'ten resmi bir açıklama bekleniyor.