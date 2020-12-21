Fuat Oktay konuşma yaparken rahatsızlandı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaparken rahatsızlandı. Beştepe'deki revire götürülen Oktay'ın sağlık durumu iyi.

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21/12/2020

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Fuat Oktay konuşma yaparken rahatsızlandı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katıldı.

Oktay kürsüde konuşma yaparken aniden rahatsızlandı. Konuşmasına ara veren Oktay'a görevliler yardım etti. 

Kürsüden görevlilerin yardımıyla inen Oktay, revire götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından yeniden kürsüye çıkan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" dedi.

Tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirtilen Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

21/12/2020 12:00
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TAGS: Fuat Oktay
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