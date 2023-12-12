Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Hakem Halil Umut Meler'e Yönelik Şiddet Olayını Kınadı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan üzücü olaylarla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankaragücü Başkanının hakem Halil Umut Meler'e saldırısı ve yanındaki kişilerin de katılımıyla yaşanan şiddet olayları kınandı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda Ankaragücü Başkanının hakem Halil Umut Meler’e hunharca saldırması, yumruk atması ve yanındaki kişilerin de yerde tekmelemeye devam etmesi bizleri derinden üzmüştür.

Başkan ve yöneticilerin, örnek olması, centilmenliği ve saygıyı yol gösterici olarak kullanması gerekirken, hakeme yumruk atması asla kabul edilemez. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

İzahı bile kabul edilemez bu olayda, gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor,başta sevgili Halil Umut Meler olmak üzere, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."