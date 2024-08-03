Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde, Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde yerini alacak. Futbolseverler biletlere yoğun ilgi gösterirken maç saati yakından takip ediliyor. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yaptığı kampla tamamladı. Lask Linz, Düsseldorf, Trencin, Lecce gibi takımlarla karşılaşan sarı-kırmızılılar, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk, Grazer AK, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor gibi takımlarla karşılaştı. Siyah-beyazlılar hazırlık maçlarında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Okan Buruk ve van Bronckhorst'un kadro tercihi merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, Süper Kupa karşılaşmasının başlangıç saati…



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin programını açıkladı.



2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

HAKEM BELLİ OLDU

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oldu

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ 356. RANDEVUDA

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPADA'DA İKİ TAKIM 9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

GALATASARAY ÜST ÜSTE KUPAYI KALDIRMAK İSTİYOR



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa’nın sahibi olmuştu.



Sarı-kırmızılıların tarihinde daha önce 17 Süper Kupa bulunurken bu başarılarına Beşiktaş karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor.



Galatasaray son olarak 2023-2024 sezonunda Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü.



BEŞİKTAŞ KUPAYLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonun ilk resmi müsabakasında yarın Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray karşısında Süper Kupa'yı kazanabilmek için sahaya çıkacak.

Geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.

SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR



2023-2024 GALATASARAY



2022-2023 TRABZONSPOR



2021-2022 BEŞİKTAŞ



2020-2021 TRABZONSPOR



2019-2020 GALATASARAY



2018-2019 AKHİSARSPOR