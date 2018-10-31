Galatasaray’dan sakat futbolcularla ilgili açıklama! Derbide yok…

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fernando’nun ve derbide oynama şansı bulunmadığını dile getiren Yener İnce, Yuto Nagatomo’nun 3-4 hafta daha rehabilitasyon tedavisi göreceğini açıkladı.

Öte yandan Eren Derdiyok, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Henry Onyekuru’nun yarın yapılacak testlerden sonra derbide oynayıp oynamayacağının belli olacağını belirten İnce şu ifadeleri kullandı;

“Bir takım spekülasyonlarla taraftarımız yanlış yönlendiriliyor. Emre Akbaba alçı içerisinde belli bir oranda, yaklaşık 6-7 haftanın ardından rehabilitasyona başlayacak. Yugo Natagomo çok şanssız bir sakatlık yaşadı. Futbolda çok rastlanan bir şey değil. Şanssız bir şekilde akciğerinin bir tanesi tamamen söndü. O gece yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattık olayı. Ameliyatını oldu. Hastaneden çıktı ve evinde dinleniyor. Önümüzdeki 3-4 haftalık rehabilitasyon süreci sonrasında kararımızı vereceğiz. Şu an için iyi durumda.”