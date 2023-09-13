Gardiyanoğlu: Bu kadar değerli hocamızı adada görmek KKTC’nin de dünyada tanındığının bir nişanesidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonası ve Genel Kurula katılacak olan konuk heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu da, federasyonun ülke sporuna yaptığı katkıları büyük bir takdirle takip ettiğini söyleyerek, “uzun yıllar sporun birçok dalı ile ilgilenmiş biri olarak bu kadar değerli insanla biraraya gelmek ülkem adına benim için onur ve gururdur.” İfadelerini kullandı.

“Bu kadar değerli hocamızı adada görmek KKTC’nin de dünyada tanındığının bir nişanesidir.” diyen Gardiyanoğlu, sporun dini, dili, ırkı olmadığını, ancak ülkenin yıllardır spor ambargosu altında tutulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Linda Park, Global Taekwondo Federasyonu onur madalyasını Bakan Gardiyanoğlu’na takdim etti.