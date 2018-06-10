GAÜ, 2018 Burs Sıralama Sınavını Yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC liselerinden mezun olan üniversite adaylarına yönelik, 2018 burs sıralama sınavı düzenledi. Sınava, 750’nin üzerinde öğrenci katıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, önceki gün tek oturumda yapılan sınava eğitimini KKTC liselerinde tamamlayan TC uyruklu öğrenciler de katıldı. Sınavda, başarılı olan öğrenciler yüzde 100, 75, 50 ve 25 oranında burs hakkı kazanacak. Burslar, GAÜ’nün ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’deki kampüslerinde de geçerli olacak.

Öğrencilere, 7 yıl boyunca kesintisiz özel burs olanağı sunan sınavla ilgili sonuçlara www.gau.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.