Gazimağusa ve Girne limanlarındaki faaliyetler 'hizmet alımı ihalesi' gerekçesiyle durduruldu

Gazimağusa ve Girne limanlarında faaliyet yürüten armatörler, gemi acenteleri ve vinç işletmecileri, tasfiye memurunun elleçleme (yükleme ve boşaltma) hizmet alımına çıkmasının yasal olmadığı gerekçesiyle her iki limanda faaliyetlerini durdurdu.

Gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri bu sabah Gazimağusa Limanı’nda toplanarak eylem yaptı.

Paydaşlar adına açıklama yapan Oktay Kayalp, KKTC limanlarındaki elleçleme hizmetlerini Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası çerçevesinde elinde bulunduran şirketin fiilen ortadan kalktığını, tasfiyesi için ilgili bakanlık tarafından tasfiye memuru atandığını belirtti.

Kayalp, geçtiğimiz günlerde ilgili tasfiye memurunun Gazimağusa ve Girne limanlarında elleçleme hizmetlerini yürütmek için ayrı ayrı hizmet alımı ihalesine çıktığını belirterek, tasfiye memurunun bu konuda yetkili olamayacağını, hizmet alımı ihalesinin yasal olmadığını, iptal edilmesini istediklerini söyledi.

Kayalp, elleçleme hizmetlerinin; tüm paydaşların ve devletin de yer alacağı bir yapının oluşturularak, bu yapı tarafından yürütülmesini istediklerini kaydederek, “Bizler KKTC limanlarında faaliyet yürüten işletmeler olarak böyle bir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle her iki limanda da yürüttüğümüz faaliyetlerimizi konu çözümlenene kadar süresiz durdurma kararı aldık“ dedi.

Gazimağusa ve Girne limanlarında faaliyet yürüten tüm gemi acenteleri, armatörler ve vinç işletmecileri olarak “hukuk dışılığa” karşı ortak hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Kayalp, bu çerçevede geçen hafta Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde ara emri için dava dosyaladıklarını ifade etti.

-Başbakanlık'ta görüşme

Kayalp, limanlarda faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinin 30 Mart’ta Başbakan Ünal Üstel'i de ziyaret ederek konuyu aktardıklarını, bugün de Başbakan’ın davetiyle konuyu Başbakanlık’ta görüşeceklerini ifade etti.

Kayalp, yapılan temaslarda olumlu bir sonuca ulaşacaklarını ve limanlardaki iş barışının sağlanmasını beklerken tasfiye memurunun bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara emri ile ilgili kararını beklemeden “hukuk dışı” ihaleyi sonuçlandıracağı bilgisini aldıklarını da sözlerine ekledi.

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03/04/2023 13:15