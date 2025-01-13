Gazimağusa’da Dikkatsizlik ve Alkol Kazaya Yol Açtı

Gazimağusa’da bu sabah alkollü bir sürücünün karıştığı trafk kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Polis bültenine göre, Büşra Karataş (K-22), 182 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 649 plakalı salon araçla Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyrettiği sırada Halil Hamza Ayakkabı Mağazası'nın önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Yadiger Kaya (E-48) yönetimindeki KN 812 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Büşra Karataş, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.