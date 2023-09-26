Gazimağusa'da yangın!

Gazimağusa'da bir işletmeye ait binanın dışında çıkan yangında çok sayıda malzeme zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, bu sabah 00:30 raddelerinde çıktı. Gazimağusa'da, Asiller Yolu üzerinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Uğurtan İmport Export LTD isimli iş yerinin dışında binanın arka kısmında toprak alan içerisinde bulunan Turkuaz marka çeşitli ebatlarda 20 palet lavabo, 25 palet tuvalet takımı, binaya ait 20 adet plastik levha ile JR 785 plakalı Mercedes marka van aracın arka sağ stop lambası ve KC 099 plakalı Nissan marka van aracın sağ ön farı, sağ ön kapısı ve dikiz aynası sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu yanarak hasar gördü.