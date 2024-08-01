Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 300 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 457 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

- Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 39 bin 480 olduğu, 91 bin 128 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 69'unun kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 35 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

- Gazze'de 885 sağlık çalışanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 82 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 885 sağlık çalışanı ve 79 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 165 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

- 3 bin 500 çocuk açlık sebebiyle ölüm tehdidi altında

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirilen açıklamada, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

- Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 168 merkez hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 168 barınma merkezini hedef aldığı aktarıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 12 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 1 milyon 737 bin 524 kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

- İsrail askerleri 310 sağlık çalışanı ile 36 gazeteciyi alıkoydu

İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 36 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 150 bin konutun tamamen, 200 bin konutun kısmen yıkıldığı, 80 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Gazze'de 117 okul ve üniversite yıkıldı, 107 öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun, 198 kamu tesisi ile 117 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 332 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında 107 araştırmacı ve öğretim görevlisinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

- 610 cami tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun Gazze'de 610'unu tümüyle yıktığı 211 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 162 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 68 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarının verdiği zarar 33 milyar dolar

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 30 kilometre uzunluğunda elektrik hattının İsrail saldırıları nedeniyle tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bombardımanında, 34 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı aktarılan açıklamada, Gazze'de 700 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 33 milyar dolar olduğu vurgulandı.