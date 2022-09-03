Genco Erkal’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Özyılkan: “İlerleyen saatlerde taburcu etmeyi planlıyoruz”

ads ads ads ads
03/09/2022

ads
ads
Genco Erkal’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Adil Özyılkan, usta sanatçı Genco Erkal’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde Erkal’ı taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan TAK’a yaptığı açıklamada, “Hastamız gayet iyi, ilerleyen saatlerde taburcu etmeyi planlıyoruz” diyerek, Genco Erkal’ın kalbinde düzensizlik olduğunu ve ilaç tedavisiyle bunun düzeltildiğini söyledi.

18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin ilk etkinliğinde "Şahdamarım" adlı oyunla sahne alan Genco Erkal, dün akşam oyun sırasında sağlık problemi yaşayarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

03/09/2022 11:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Genco Erkal
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.