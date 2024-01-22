'Gerçekle Düş Arasında”'adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak

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22/01/2024

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'Gerçekle Düş Arasında”'adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak

“Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, İsmihan Yorgancı’nın yazıp yönettiği oyun, 3, 10 ve 17 Şubat Cumartesi günleri saat 14.00’te izleyiciyle buluşacak.

Melis Girgen, Ada Cem Dönmez ve Fatma Tüney’in başrollerini üstlendiği oyunla ilgili detaylı bilgi için 0533 821 21 44 numaralı cep telefonuna ulaşılabilecek.

Online bilet almak için ise “www.kibrisbiletcim.com” sitesine başvurulabilecek.

Oyunda, zengin bir patronun, bir tiyatro binasını satın alıp, alışveriş merkezi yapma planlarına karşı sahip olunan değerlerin korunmasının önemi anlatılıyor.

22/01/2024 11:26
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TAGS: Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, çocuk oyunu,
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