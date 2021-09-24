Gıda firması aromalı çekirge şekerlemeleri üretti

Çevreye yardımcı olmak için böcekleri yemeye başlamamız gerektiği uzun zamandır öne sürülüyordu, ancak çoğumuz için bu pek hoş bir düşünce değil. İsrailli bir firma, farklı tatlandırıcılar ekleyerek böceklere lezzet kattığını açıkladı. Uzmanlar, dünya nüfusunun artması ve küresel ısınma nedeniyle yakın gelecekte böcekleri tüketmeye daha sıcak bakmanın mümkün olduğunu belirtti.

YILDA 400 MİLYON ÇEKİRGE YETİŞTİRİYOR

İsrail’de gıda teknolojisi firması Hargol'un patronu Dror Tamir, küçükken anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi.

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950’lerde İsrail’de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika’dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi

CEVİZ, MANTAR, KAHVE, ÇİKOLATA...

Aynı dönemde çitfçiler tarım arazilerini çekirgelerden korumaya çabalarken orada yaşayan Yemenli ve Faslı Yahudilerin böceklerin tonlarcasını yemek için topladıklarını anlatan girişimci, bugün de böceklerin bu şekilde tüketilebileceğine olan inancını paylaştı.

Ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, “Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar.

Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek” dedi. Tamir, şirketinin enerji barından burgere ve falafele kadar genişleyen ürün gamıyla böceklere dair yerleşmiş bu fikri değiştirmeyi umuyor.

Böcekler Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu’da uzun zamandır bazı topluluklar tarafından tüketilse de Avrupa ve Kuzey Amerika’da pek çok insan tarafından böcek yemek kabul görmüyor.

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24/09/2021 09:15