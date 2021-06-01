Girne Halk Evi sahaya indi

Süper Lig’in yeni temsilcisi Girne Halk Evi de yeni sezon hazırlıklarına 19 Mayıs antrenman sahasında başladı.

Takımın teknik direktörü Derviş Kolcu, sezon öncesi planlamalarını yaptıklarını ve haftada üç olacak şekilde antrenmanlara başlamayı düşündüklerini kaydetti.

“28 hazirana kadarki dönemi boş geçirmeyerek kuvvet kazanma ve yağ yakımına önem vereceğiz. Ayrıca takım içindeki birlik ve beraberliği de sağlamak istiyoruz” diyen Kolcu “Temmuz ayı sonunda kampımız olacaktır. Sonrasında ise ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Ağustos ayında beş günlük bir kampımız dahaolacaktır” ifadelerini kullandı.

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01/06/2021 12:19