''Girne’de bir yer düşlüyorum'' temalı öykü yarışması yapılacak

Girne Belediyesi öncülüğünde bu yıl yedincisi yapılacak öykü yarışmasının bu yılki teması, “Girne’de bir yer düşlüyorum” olarak belirlendi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi yapılacak öykü yarışmasının teması “Girne’de bir yer düşlüyorum” olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak öğrencilerden, Girne’de olmasını hayal ettikleri bir yeri ve orada geçirecekleri bir günü anlatmaları istenecek.

Açıklamada, yarışmanın Girne Bölgesi’ndeki özel ve devlet okullarında eğitim gören 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine açık olacağı belirtildi ve öykülerin Türkçe, A4 çizgili dosya kâğıdına el yazısıyla ya da bilgisayarda yazılarak hazırlanması gerektiği kaydedildi.

-Kurallar ve katılım şartları

Açıklamada, öykülerin minimum 3, maksimum 5 sayfa uzunluğunda olması ve yalnızca ön yüzlerinin kullanılması gerektiği belirtilirken; fotokopi olarak gönderilen öykülerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi.

Öykülerin orijinal ve özgün olması gerekliliğinin kaydedildiği açıklamada, öykülerin herhangi bir yerde yayımlanmamış olması veya başka bir eserden alıntı içermemesi kuralı vurgulandı. Katılımcıların, öykülerin son sayfasında ad-soyad, okul, sınıf ve iletişim bilgilerini eksiksiz bir şekilde iletmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, son teslim tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirtilirken; yarışma için öykülerin Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Amirliği’ne elden teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.

-Ödüller

Açıklamada, birincilik ödülünün 8 bin TL, ikincilik ödülünün 6 bin TL ve üçüncülük ödülünün 4 bin TL olacağı, ayrıca Başkanlık Özel Ödülü kapsamında 3 bin TL değerinde Deniz Plaza hediye çeki verileceği belirtildi.

-Başvuru ve bilgi

Açıklamada, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, detaylı bilgi için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği ile iletişime geçebileceği veya 0533 879 95 95’nolu numaradan bilgi alabileceği de kaydedildi.