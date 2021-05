Girne'de bugün yeni bir eğitim kurumu daha hizmete girdi

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve diğer bazı bakan ve yetkililerin de katıldığı törenle açıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumunun gelecek nesillerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, güçlü devletlerin ancak güçlü kurumlar ve güçlü bireylerle mümkün olabileceğini vurguladı.

Amaçlarının, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden İrfan Günsel, Yakın Doğu oluşumunun, eğitimden otomotive, bilişimden müzeciliğe kadar, farklı alanlardaki yatırımları hakkında bilgi verdi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkeye eğitim yanında birçok alanda yatırımlarıyla büyük katkılarda bulunduğunu belirttiği Günsel ailesine teşekkür etti.

Amcaoğlu, pandemi nedeniyle birçok alanda birçok sorunun yaşandığı süreçte, devletin çalışmaları ve Günsel ailesinin 6 ilçede 6 okul projesiyle, çok kısa bir sürede 14 yeni okul ve 5895 öğrenci kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, Günsel ailesinin Mağusa’da hayata geçireceği devlet okulunun temelinin 25 Haziran’da atılacağını, Girne’de ise temel atma için temmuz ayının planlandığını kaydetti.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, mücadelede başarılı olmanın en önemli yolunun, yeni nesillere çok iyi bir eğitim vererek onları üreten, düşünen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

KKTC için, özellikle, 2 devletli politikanın yürürlüğe girdiği bu dönemde, ayakta kalma mücadelesi ve eğitimin daha da önem kazandığını kaydeden Arıklı, “ülkede 43 yıldır eğitim ve birçok alanda yatırımları hayata geçiren, kazandığı her kuruşu ülkesine yatıran Günsel ailesini başarılarından dolayı kutlarım” şeklinde konuştu.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, ülkenin gelişmesi için 43 yıldır birçok alanda birçok yatırımı hayata geçirdiğini belirttiği Günsel ailesi ve Yakın Doğu oluşumunu kutladı. Günsel ailesinin, ülkeye, eğitimden otomotive, bilişim teknolojisinden sanata, müzeciliğe, bankacılığa çok geniş bir yelpazede dünya standartlarında yatırımları kazandırdığını kaydeden Saner, “bu çalışmalar, ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yürekten yapılan hamlelerdir” dedi.

Günsel ailesinin 6 ilçeye 6 ilkokul projesi kapsamında, Lefkoşa ve İskele’nin ardından, haziran sonunda Gazimağusa’da, temel atılacağını söyleyen Saner, bu eğitim kurumlarının, ülkenin geleceği olan gençlerin dünyayla yarışabilen, rekabetçi, üretken ve kendini Kıbrıslı Türk kimliğiyle en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine imkan yarattığını söyledi.

Öte yandan Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, Dr. Suat Günsel Girne Koleji kampüsünün açılışında yaptığı konuşmada, devletin her zaman kendi başına bir takım işleri yapmaya muktedir olamayabileceğine işaret ederek, “Bu gibi işler özel sektörle desteklendiği andan itibaren büyük önem kazanıyor ve özel sektör Devlet işbirliği büyük bir hazda yaşatıyor. Bugün işte böyle güzel ve özel bir günü daha yaşıyoruz” dedi.

Başbakan olduğu dönemden itibaren Suat Günsel ve ailesinin ortaya koydukları irade ile ülkede her İlçede devlete ait yeni altı ilkokul projesinin başlatıldığını ve bu bağlamda hali hazırda şimdiye kadar iki ilkokulun temelinin de atıldığını anlatan Saner, üçüncüsünün temelinin ise 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacağının müjdesinin verildiğini söyledi.

Başbakan Saner “ bu kampüste çocuklarımız kreşten üniversiteye kadar Near East Grubundaki yaşamlarına başlamış olacaklar”dedi. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ atasözünü de hatırlatan Başbakan Saner, “Suat hocam bu ülke de size çok şey borçludur” şeklinde konuştu.

Başbakan Saner, kısa zamanda Dr. Suat Günsel Camii’nin de açılma aşamasına gelecek olmasını duymaktan memnuniyetini de dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner, özel sektörün ülkeye katmış olduğu değerlerin, kazanımlar yarattığına da dikkati çekti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, da, Suat Günsel ve ailesinin, birçok alanda, yatırımlar yaptığını belirterek, ülkeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yıllar önce Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan hiçbir şey olamayacağını, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmanın anlamsız olduğunu savunan önemli figürler ve siyasiler olduğunu söyleyen Tatar, kendilerinin her zaman bu düşünceye karşı çıkarak, TC desteğiyle, KKTC’nin gelişmesi, halkın umut dolu bir geleceğe kavuşması için, yatırımların hayata geçirilmesini, savunduklarını anımsattı.

“KKTC’ye güvenerek, öz kaynaklarıyla dev yatırımları hayata geçiren Günsel ailesi gibi yatırımcılara teşekkür ederim” diyen Tatar, pandemi dönemine rağmen böyle yatırımların devam etmesinin, pandemiden sonra KKTC’nin daha da yükselişe geçeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Özellikle son aylarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tamamıyla desteklediği, yeni bir siyasi vizyon olan 2 devletliliğin gündeme geldiğini anımsatan Tatar, ”Kıbrıs’ta artık ,ancak , egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabileceği ve dolayısıyla Türk varlığının bu ülkede ilelebet bizim istediğimiz gibi devam edeceğinin en büyük dayanağıdır. Bütün bunlar, bu duruş, bu ilkeli davranış ve geliştirilen siyasetin geldiği aşamada oluşturduğu zemin, bütün bu yatırımların da temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.

Tatar, yatırımların devamını, ülkedeki istikrara güvenin göstergesi olarak değerlendirdi.

Tatar, yurtdışında yaşayan ve ülkelerine temelli dönüş yapmak isteyen Kıbrıslı Türklerin, bugün artık nasıl eğitim alınacak diye bir sorunlarının kalmadığını söyledi.

Günsel Otomobil Fabrikalarında da, yatırımların devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Tatar, “Gündemi belirlerken, esas hedeften kaçmayalım, enerjimizi boş yere harcamayalım. Çünkü bu ülkede çok güzel şeyler olmuştur ve olmaya da devam ediyor . İstikrar güven ve buna bağlı olarak siyasetin gelişmesinde ve oluşmasında gerçekten, 10-15 yıl önce tahmin bile edemeyeceğimiz Doğu Akdeniz’in bu değerli köşesinde fevkalade önemli bir vizyon ve siyaset oluşmuştur; o da adı her ne olursa olsun, Kıbrıs Türk Devleti’nin, KKTC’nin ilelebet eşitlik temelinde ve egemenliğimize bağlı olarak bu başarılarını sürdürebileceği ve gelecek kuşaklara yapmakta olduğumuz yatırımların, önemli gelecek vadettiğidir” dedi.

Tatar, herkesi gururlandırması gereken bu başarıların, KKTC gerçeği ile ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, KKTC’yi geliştirme hedefine kilitlenerek yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“Meseleyi, biraz da siyasi boyutuyla, devlet boyutuyla, KKTC’nin geldiği aşamada vizyonu, duruşu ve siyasetteki son vizyon hamlesiyle, ki bunu da hep birlikte Cenevre’de başladık. Bildiğiniz gibi dünyanın gözü önünde, dünyanın gözüne baka baka; bizim ayrı devletimiz vardır ve egemen bir devlet ve halkız dedik. Dolayısıyla Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu kadar mücadele, bu kadar yatırımdan sonra elbette egemenliğimizi dünyaya haykırmak ve onun kabul edilmesi için bu mücadeleyi sürdürmek bize düşen görevdir, bu omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur“ diyen Tatar, cesaretle bu yolda mücadele vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Törene katılan protokol, açılışın gerçekleştirilmesinin ardından, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Binasını gezerek bilgi aldı.

26/05/2021 15:44