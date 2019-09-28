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Girne'de Kartal Uçtu

Galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın, Tansel Ekingen ve yabancı futbolcu Abaka attı

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28/09/2019
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Girne'de Kartal Uçtu

K-Pet Süper Lig'de 3.haftanın açılış maçında Yenicami, deplasmanda Doğan Türk Birliği'ni son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın, Tansel Ekingen ve yabancı futbolcu Abaka atarken, Doğan Türk Birliği'nin golleri Sercan Demirman ve Weston'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Yenicami puanını 9'a çıkarırken, Doğan Türk Birliği ise 6 puanda kaldı.

28/09/2019 09:57

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TAGS: girne, yenicami, haber,
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