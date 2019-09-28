Girne'de Kartal Uçtu
Galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın, Tansel Ekingen ve yabancı futbolcu Abaka attı
28/09/2019
HK
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K-Pet Süper Lig'de 3.haftanın açılış maçında Yenicami, deplasmanda Doğan Türk Birliği'ni son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın, Tansel Ekingen ve yabancı futbolcu Abaka atarken, Doğan Türk Birliği'nin golleri Sercan Demirman ve Weston'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Yenicami puanını 9'a çıkarırken, Doğan Türk Birliği ise 6 puanda kaldı.