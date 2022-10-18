Görev süresi dolan yangın helikopteri adadan ayrıldı

Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri ve görev alan pilotlar ile teknik ekip, görev sürelerinin dolması nedeni ile adadan ayrıldı.

Görev sürelerinin dolması nedeni ile adadan ayrılmadan önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret eden pilotlar ve teknik ekip, gördükleri ilgiden dolayı Bakan Oğuz’a teşekkür ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol çerçevesinde Haziran ayı başında ülkemize gelen ekibin 4 ay boyunca ülkemizde misafir olduklarını belirten Oğuz, orman yangınlarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her yıl yaz ayları boyunca TC-KKTC arasında yapılan protokol çerçevesinde yangınların çıkma ihtimaline karşı göndermiş olduğu yangın söndürme helikopterinin KKTC’de konuşlanmasının önemine değindi.

Orman yangınlarında ilk müdahale ve söndürmedeki hava gücünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, pilotlara ve teknik ekibe orman yangınlarında göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür etti.

Bakan Oğuz adamızdan ayrılacak olan pilotlara ve teknik ekibe KKTC hatırası ve belge takdim etti.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2022 17:19