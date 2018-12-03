Gösteri dalgası iki AB ülkesine daha sıçradı

Başkent Paris'ten sonra Bordeaux, Breste, Toulouse, Lille ve Marsilya'da da göstericiler polisle çatışırken, Fransa'nın komşuları Belçika ve Hollanda'da da gösteriler düzenlendi.

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Yaklaşık 2 haftayı aşkın bir süredir başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte göstericiler polisle çatışırken, 23’ü güvenlik görevlisi olmak üzere 100’den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kamu aracının ve binanın zarar gördüğü olayların ardından 400’ü aşkın gösterici gözaltına alındı.

Bordeaux, Breste, Toulouse, Lille ve Marsilya başta olmak üzere onlarca kentte de gösteriler düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eylemcilerin taleplerine olumlu yanıt vermezken, hükümet ile Sarı Yelekliler arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı.

Yaşananların ardından gösteri dalgası Belçika’nın başkenti Brüksel’e taşındı. Brüksel’de hafta sonu çıkan olaylar göstericilerle polisi karşı karşıya getirdi. Sarı yelek giyen ve sosyal medya üzerinden haberleşen göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı… Brüksel’de 2 polis aracı yakılırken, Belçika polisi göstericilere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken Başbakan Charles Michel’in resmi konutunun bulunduğu Lambermont’ta polis tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular taşla camları kırdı.

KENTTE YAŞAM DURDU

Brüksel’de bu yapılması planlanan Sarı Yelekliler protestosunun hafta başında iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak buna rağmen, Cuma günü saat 11:00 sıralarında, sarı yelek giyen bir grup gösterici, Brüksel’in merkezindeki Kunst – Wet çevresinde toplanmaya başladı.

Toulouse’ta çok sayıda gösterici ana caddeleri kapattı.

Başbakan Charles Michel’in resmi konutunun bulunduğu Lambermont’ta polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polisin, tazyikli su ile müdahale ettiği protestocular, taş ve ellerine geçirdikleri cisimleri atarak karşılık verdi. Yaşananların ardından toplu ulaşım seferleri dururken, kentte trafik karmaşası meydana geldi. Merkezdeki bazı tüneller kapatıldı. Tramvay ve otobüs seferleri durduruldu.

Belçika Başbakanı Michel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetin cezasız kalmayacağını söyledi. Michel, polise şiddet uygulayan ve yapma yapanların cezalandırılacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Jan Jambon da, yaşanan olayları “utanç verici” olarak değerlendirdi. Jambon, “Toplumu korumak için elinden gelenin en iyisini yapan polis memurlarına yönelik anlaşılmaz bir şiddet var” dedi.

HOLLANDA POLİSİ TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE GÖNDERDİ

Fransa’da başlayan “Sarı Yelekliler” protestosu, Belçika’nın ardından Hollanda’ya da sıçradı. Cumartesi günü hükümet merkezi Lahey ile Maastricht, Groningen ve Nijmegen kentlerinde protesto gösterileri yapıldı. Polis, ilk belirlemelere göre 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden iletişime geçen çok sayıda sarı yelekli gösterici, Cumartesi günü saat 13:00’de Lahey’deki parlamento binası (Binnenhof) önünde toplandı. Polis, gösteri için izin alınmadığını belirterek, 100’den fazla kişinin parlamento önünde toplanamayacağını söyledi. Polis, protestoculara eylem için Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği binasının karşısında bulunan Malieveld alanını gösterdi.

Protestocular, uyarı üzerine kısa süreliğine dağıldıktan sonra, tekrar parlamento önüne geldi. Polis, kendilerine hakaret eden iki göstericiyi gözaltına aldı. Gösterinin düzenlenmesine öncülük eden isimlerden biri olan Ingeborg Westerhoff, Fransa’daki eylemlerden ilham aldıklarını söylüyor. Amaçlarının, sorunları barışçıl yollardan dile getirmek olduğunu söyleyen Westerhoff, “Kendilerini şiddet yoluyla ifade etmek isteyenler varsa, o onların sorunu. Herkes kendinden sorumlu” diyor. Ülkenin güneyindeki Maastricht kentindeki gösterilerde de, “kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle” bir kişi gözaltına alındı.

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Sarı Yelekliler protestosu, Fransa’da, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararı üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Fransa’daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giyiyor. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor.