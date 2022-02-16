Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina hasar gördü.

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16/02/2022

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Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

 

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin etkisiyle 50 yaşındaki bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Sarsıntı nedeniyle ülkede heyelanlar ve birkaç yerde hasar meydana geldi.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedildi.

16/02/2022 20:35
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TAGS: Guatemala, deprem
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