Gulamkadir'den Destek Çağrısı: Ömer Ege Ziyaettin İçin Oy Verelim!

FIBA U16 EuroBasket'te Kıbrıslı Türk Genç Basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin, MVP Ödülü İçin Yarışıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Kıbrıslı Türk genç basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin'in FIBA U16 EuroBasket turnuvasında MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü için yapılan oylamada desteklenmesi çağrısında bulundu.

Gulamkadir, Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye U16 Milli Takımı kadrosunda yer alan Ömer Ege Ziyaettin'in, Yunanistan'ın Kandiye kentinde düzenlenen 2024 FIBA U16 EuroBasket turnuvasında bireysel ödül için yarıştığını belirtti. Zümrütköy kökenli Kıbrıslı Türk bir babanın oğlu olan Ziyaettin'in, Avrupa Basketbol şampiyonasının 36. organizasyonunda yer alması Kuzey Kıbrıs Türk toplumunda büyük gurur yarattı.

Çağlar Gulamkadir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir gurur daha. Ömer Ege Ziyaettin. Oylama için son saatler. Oy verelim, destek olalım!" ifadelerini kullanarak, tüm Kıbrıslı Türkleri genç sporcuya destek olmaya çağırdı.