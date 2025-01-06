Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında hakkında birçok dava açılan Serdal Gündüz, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye getirildiği sırada Gündüz, üniversitenin büyük ortağı Levent Uysal tarafından kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini yüksek sesle dile getirdi. Gündüz, “Levent Uysal beni ve ailemi tehdit ediyor!” diye haykırdı.

"Tüm hisselerimi Uysal’a devrettim"

Mahkeme huzurunda konuşan Serdal Gündüz, KSTÜ'deki sahte diploma soruşturması başlamadan iki gün önce tüm hisselerini Levent Uysal’a devrettiğini ve sadece küçük bir hisseye sahip olduğunu belirtti.

Gündüz, polise ifade vermek istediğini ancak polis tarafından ifadesinin alınmadığını da iddia etti.

“Neden cezaevindeyim bilmiyorum”

Mahkeme çıkışında konuşan Gündüz, tutukluluk sürecine tepki göstererek, “Neden cezaevindeyim bilmiyorum” dedi.