Güney Kıbrıs Gazze’ye insani yardım koridorunda ısrarcı

Güney Kıbrıs’ın, Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik uğraşlarının, uluslararası camianın bunun mümkün olmadığını defalarca belirtmiş olmasına rağmen devam ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Hala İnsani Yardım Koridoru Düşlüyorlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması çabalarının, gerekli önkoşullar sağlanamadığı için sonuçsuz kaldığına dair “Economist” ve “Vima” tarafından haberler yayınlanmasına karşın, Rum Hükümeti’nin hala bu çabaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardım koridoru için oldukça somut bir plan belirlendiğini ve bu planın denenmeye başlanıp, uygulanabilir olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, konuyla ilgili daha somut bir şey olduğunda, bunun uygun bir zamanda açıklanacağını ifade etti.

Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın da bu seçeneğin operasyonel güvenlik ve diğer güvenlik sebeplerinden ötürü oldukça zor olduğunu; Filistin Başbakanlığı’nın da Güney Kıbrıs tarafından önerilen insani yardım koridorunu tamamen reddettiği anımsatıldı.