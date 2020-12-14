Güney Kıbrıs’a 25 Aralık’a kadar geçişler durduruldu!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı.

Alınan yeni karara göre Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışanların Güney Kıbrıs’a geçişler durduruldu.

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Eğitim ve sağlık amaçlı geçiş yapmak isteyenler dahil değildir." ifadeleri kullanıldı. .

Öte yandan, Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen taksi şoförlerinin, yolcu taşımak da dahil olmak üzere, 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Kuzey Kıbrıs’a karantinasız girişlerinin durdurulmasına karar verildi.

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14/12/2020 14:56