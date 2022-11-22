Güney Kıbrıs’ta 6 aylıktan 4 yaşa çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasına başlanıyor

Güney Kıbrıs’ta, Bakanlar Kurulunun kararının ardından 6 aylıktan 4 yaşa kadar çocukların korona virüse karşı aşılanmasına bugün başlanıyor.

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yaş grubunun aşılanmasına bugün başlanacağını ve bu yaş grubu için çeşitli kentlerde aşı merkezleri faaliyet göstereceğini yazdı.

Bu yaş grubu için başlangıç aşısı olarak Comirnaty (Pfizer) aşısı yapılması önerildiği, öte yandan çocuklara aşı esnasında eşlik edecek ebeveynlerin, yanlarında iki ebeveyn tarafından da imzalanmış onay formu bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

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22/11/2022 12:43