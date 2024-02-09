Güney Kıbrıs'ta engelli kadına dayak

Limasol’da bulunan ve engelli bireylerin yatılı olarak eğitim alıp bakımlarının yapıldığı “Ayios Stefanos Vakfı”nda kalan 26 yaşındaki bir kadının, kurum müdürü tarafından darp edildiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Ayios Stefanos Vakfı'nda, 21 Ocak'ta 26 yaşındaki bir kadının, yine kadın olan kurum müdürünün fiziksel saldırısına maruz kaldığını yazdı.

Gazete, olayın kamera kayıtlarında mevcut olduğunu ve 26 yaşındaki kadının Rum polisine şikayette bulunduğunu belirtirken, kadının şikayet edememesi için bir süre kurumdan çıkış yapmasına izin verilmediği yönünde iddiaların da bulunduğunu yazdı.

Konunun polisin bilgisine gelmesinin ardından kurum müdürünün açığa alındığı ve soruşturmanın sürdüğü de aktarıldı.