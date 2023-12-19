Güney Kıbrıs'ta et ve diğer gıda ürünlerine yönelik denetim

Güney Kıbrıs’ta et ve diğer ürünlerinden örnekler alınarak gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi alınan et ve balık numunelerinin, devlet laboratuvarına gönderildiğini yazdı.

Rum Devlet Laboratuvarı’nın, tavuk ve domuz olmak üzere tüm et ürünlerinde incelemeler yaptığını yazan gazete bu incelemelerin 2013 yılı itibarıyla başladığını anımsattı.

Habere göre, Rum Devlet Laboratuvarı 2022 yılında 25 et ürününde yaptığı incelemede, muhtemelen üretim sürecinde kaynaklanan listelenen durum türünün dışında az miktarda konsantrasyon tespit edildi.

2022 yılında et ürünlerine ilişkin 51 numune üzerinde inceleme yapılırken yüzde 18’inde (9 tanesinde)ürün etiketiyle uyumsuzluk belirlendi.

Bu incelemeler süt ve süt ürünlerine de yayılırken 2022 yılında 25 numuneden yapılan inceleme neticesinde yüzde 12’sinde orijinaline uygunluk tespit edilemedi.

2022 yılı içerisinde ayrıca 649 gıda ürününe yönelik inceleme de yapıldı.