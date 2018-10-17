HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs'ta fakirlik oranı yükseldi...

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17/10/2018

Güney Kıbrıs'ta fakirlik oranı yükseldi...
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TAGS: Güney Kıbrıs, fakirlik
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