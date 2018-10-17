Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Güney Kıbrıs'ta fakirlik oranı yükseldi...
Facebook Paylaşımı
17/10/2018
Facebook Paylaşımı
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Güney Kıbrıs
,
fakirlik
MANŞETLER
Erhürman ve bazı bakanlar Aplıç Kapısı’nda incelemelerde bulundu
HK KIBRIS
Tutukluluk süreleri uzatıldı
HK KIBRIS
Alkollü genç eve girdi!
HK KIBRIS
ELAM, protesto hazırlığında
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden 'Toz' Uyarısı
HK KIBRIS
HK KIBRIS
Erhürman ve bazı bakanlar Aplıç Kapısı’nda incelemelerde bulundu
HK KIBRIS
Tutukluluk süreleri uzatıldı
HK KIBRIS
Alkollü genç eve girdi!
HK KIBRIS
AB hayvansal atıkların bertrafı için 2.4 milyon Euro hibe veriyor
HK KIBRIS
Töre’den Guterres raporu değerlendirmesi…
HK KIBRIS
ELAM, protesto hazırlığında
HK KIBRIS
Kilis'te mahkum edilen 6 İŞİD'liden biri Kıbrıslı Rum çıktı
HK KIBRIS
Memur-Sen hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı
HK KIBRIS
Atan: Çalışanın hakkını yedirtmeyiz
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'ta Beş Şirket Internet Virüsünden Etkilendi
HK KIBRIS
Anastasiadis, Çözüm Şekli Tartışmalarına Uzman Katılımı İstiyor
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'ta fakirlik oranı yükseldi...
HK KIBRIS
Cobalt Aır'a Fransa'dan Yatırım…
HK KIBRIS
Rumların KKTC'de kredi kartı kullanımındaki artış sürüyor
HK KIBRIS
Her dört sürücüden üçü uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'ta Guterres'in raporu yorumlandı
HK KIBRIS
HAKSEN’den ‘Pahalılığı Protesto Mitingi’ne Destek
HK KIBRIS
63 yaşlarındaki çift uyuşturucudan tutuklandı
HK KIBRIS
YDP hükümeti ciddiyetsizlikle suçladı
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden 'Toz' Uyarısı
HK KIBRIS
YouTube'den önemli açıklama!
800 milyon avro para cezasına çarptırıldı
Android köklü değişikliklere gidiyor!
Apple Music beklenen özelliğe kavuştu!
Uzun süren öksürük nedenleri nelerdir?
Kemik erimesi tedavisi nasıl olur?
Şaşılık için erken teşhis uyarısı
Uzmanlar uyarıyor varis belirtilerini hafife almayın!
Çocukların bağışıklığını güçlendirecek 9 doğal besin
Meme kanserinde erkekler de risk altında!
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Güne güzel başlamak için lezzetli bir neden var.
Arda hangi tarihte hakim önüne çıkacak belli oldu!
Lady Gaga Elle Women in Hollywood gecesinde duygusal anlar yaşadı
KTAMS Meme Kanserinde Farkındalık Semineri Düzenliyor
YouTube'da kanallara erişim sorunu çözüldü
Huawei Mate 20 X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google’dan telefon fiyatlarını etkileyecek karar
Şeyma’ya kitap hediye etti
Metin Uca’dan hayranlarına sevindiren haber
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Motoruyla ünlenen blogger korkunç kazada hayatını kaybetti
Düşüklüğü ve yüksekliği ciddi belirti veriyor...
Aleyna Tilki’den direk dansı açıklaması
Zenginler için üretildi!
2018’in İlk 6 Ayında 2 Bin 15 İş Yeri Denetlendi…
Çağdaş Müzik Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi
Deodorantlar kanser mi yapıyor?
Kanseri önlemek mümkün mü?
Android Pie'ye hızlı geçiş yaptı
Winamp efsanesi geri dönüyor
Facebook, Twitch'e kafa tutmaya geliyor!
Deodorant meme kanserini tetikliyor!
Balık nasıl tüketilmeli?
Vücudumuzda artık yeni bir organ var: Mikrobiyom!
Laktoz intoleransı olanlara süt yerine yoğurt
Stresli ve yoğun çalışan kadınlar erken menopoza giriyor
Geçitkale Belediyesi’nden Yardım Amaçlı Konser
‘Sen De Bir Umut Ol’ Konseri 24 Ekim’de
Facebook, Twitch'e rakip oluyor
Audi’ye 800 Milyon Euro’luk Dizel Cezası
Cyprus Airways IATA üyesi oldu
Sağlıklı beslenme, beyin sağlığını koruyor
Sonbahar Alerjilerinden Korunmak İçin 6 Öneri
Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Popüler Haber
2 yıldır tecavüz ediyor
Tecavüzcü baba suçunu kabul etti
Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti
Kaza korkuttu!
Alayköy şokta
Hükümet, kamuda yetkili beş sendikayla görüştü
Erdemli’de SOYGUN!
Alayköy'de akıl almaz olay! Öz kızına tecavüz...
Tatlısu’da 3 bin yıllık antik mezar bulundu
Kırmızıda geçti,Kazaya neden oldu!
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.
Design: LATIS Internet Media Systems