Güney Kıbrıs'ta 125 noktaya 'akıllı trafik ışığı' yerleştirilecek

Rum Ulaştırma Bakanlığı Lefkoşa’nın Rum kesimi ve Limasol’da 125 noktaya akıllı sinyalizasyon sistemi olarak bilinen Kentsel Trafik Kontrol sistemi kuruyor.

Fileleftheros’un haberine göre AB ile ortak finanse edilecek sistemin 6 milyon Euro’ya mal olması ve 24 ayda tamamlanması planlanan sistem kurulumu için bu ay (­Aralık) içerisinde ihaleye çıkılacak. Bu çerçevede Lefkoşa’da 70 ve Limasol’da 55 noktaya akıllı trafik ışığı yerleştirilecek.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yeşil ışığın yanma süresinin Trafik Kontrol Merkezi’ndeki ana bilgisayar tarafından araç yoğunluğuna göre koordine edildiği sistemin halihazırda Limasol’daki Ayias Filakseos trafik çemberine yerleştirildiği ve “yeşil dalga” sayesinde araç kuyruklarının yüzde 70-74 oranında azaltıldığı belirlendi.

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16/12/2022 10:34