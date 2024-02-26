Güney'de intiharların önlenmesi için önlem alınması isteniyor

Güney Kıbrıs’ta artış gösteren intihar vakalarının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın önlem alması isteniyor.

Politis gazetesi, “Gençler Ülkemizdeki İntihar Vakalarındaki Artış Sebebiyle Yardım Çağrısı Yapıyor” başlığı altında verdiği haberinde, “Genç Temsilciler Meclisi” tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta artış gösteren intihar vakalarının önüne geçilmesi için hükümetten önlem alması talebinde bulunduklarını yazdı.

Güneyde Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2004-2020 yılları arasında 452’si erkek, 108’i kadın olmak üzere toplamda 560 kişinin intihar ettiği belirtilen haberde, bu kişilerden 15’inin ise reşit olmayan gençler oldukları vurgulandı.

"Genç Temsilciler Meclisinin” açıklamasında, intihara meyilli kişilerin gerekli psikolojik yardımı alamadıkları belirtilerek yetkili makamlardan; psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin arayabilecekleri, uzmanların görevlendirileceği ve 24 saat aktif olacak telefon hattı kurulması, yeni psikiyatri klinikleri açılması, gençlerin psikolojik durumlarının internet ortamında yapılacak anonim anketlerle tespit edilmesi gibi bir dizi önlem alınması talebinde bulunuldu.